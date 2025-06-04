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Дома возле озера в Inner Savonia, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Терво, Финляндия
Дом 6 комнат
Терво, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 1/1
Потрясающий каменный дом на берегу озера — простор, качество и повседневная роскошь. Приглаш…
$486,329
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Параметры недвижимости в Inner Savonia, Финляндия

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