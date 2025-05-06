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Дома в Inner Savonia, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Терво, Финляндия
Дом 6 комнат
Терво, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$110,590
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Inner Savonia, Финляндия

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