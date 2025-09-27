Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Лапландия
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Лапландии, Финляндия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 67 м² в Торнио, Финляндия
Коммерческое помещение 67 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,278
в месяц
Международное агентство недвижимости Habita
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 150 м² в Торнио, Финляндия
Офис 1 150 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
