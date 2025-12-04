Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Котке, Финляндия

4 объекта найдено
Офис 223 м² в Петаясуо, Финляндия
Офис 223 м²
Петаясуо, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 1/1
$2,211
в месяц
Коммерческое помещение 983 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коммерческое помещение 983 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 983 м²
Этаж 1/1
$4,566
в месяц
Офис 592 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис 592 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 592 м²
Этаж 1/1
$4,917
в месяц
Коммерческое помещение 35 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коммерческое помещение 35 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 35 м²
Этаж -1/2
$290
в месяц
