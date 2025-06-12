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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Вантаа, Финляндия

Коммерческое помещение Удалить
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51 объект найдено
Офис 297 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 297 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 297 м²
Этаж 2/1
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Офис 310 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 310 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 310 м²
Этаж 3/4
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 645 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 645 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 645 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 501 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 501 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 501 м²
Этаж 7/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 214 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 214 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 214 м²
Этаж 1/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 620 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 620 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 620 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 260 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 260 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 260 м²
Этаж 2/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 469 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 469 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 469 м²
Этаж 2/2
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 327 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 327 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 327 м²
Этаж 2/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коммерческое помещение 151 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 151 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 151 м²
Этаж 1/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 151 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 151 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 151 м²
Этаж 3/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 272 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 272 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 272 м²
Этаж 1/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 150 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 150 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коммерческое помещение 2 800 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 2 800 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 2 800 м²
Этаж 1/2
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 224 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 224 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 224 м²
Этаж 1/2
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 218 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 218 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 218 м²
Этаж 3/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коммерческое помещение 3 600 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 3 600 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 3 600 м²
Этаж 1/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 225 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 225 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 225 м²
Этаж 2/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 815 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 815 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 815 м²
Этаж 3/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коммерческое помещение 439 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 439 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 439 м²
Этаж 1/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 929 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 929 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 929 м²
Этаж 2/3
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 335 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 335 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 335 м²
Этаж 4/5
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 94 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 94 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 94 м²
Этаж 3/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 250 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 250 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 250 м²
Этаж 4/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 353 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 353 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 353 м²
Этаж 3/2
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 887 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 887 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 887 м²
Этаж 1/5
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 347 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 347 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 347 м²
Этаж 4/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 160 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 160 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 160 м²
Этаж 2/7
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 326 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 326 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 326 м²
Этаж 3/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 267 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 267 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 267 м²
Этаж 3/4
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano