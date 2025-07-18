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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

Тампере
6
Tampere sub region
10
Весилахти
3
Коммерческое помещение Удалить
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10 объектов найдено
Офис 535 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 535 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 535 м²
Этаж 3/10
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 36 м² в Vaihmala, Финляндия
Офис 36 м²
Vaihmala, Финляндия
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
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$435
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 78 м² в Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Ресторан, кафе 78 м²
Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
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$763
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 302 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 302 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 302 м²
Этаж 5/10
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 200 м² в Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Офис 200 м²
Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
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$939
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 340 м² в Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Ресторан, кафе 340 м²
Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Площадь 340 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,703
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 161 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 161 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 161 м²
Этаж 7/10
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 395 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 395 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 395 м²
Этаж 8/10
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 222 м² в Tampere sub region, Финляндия
Офис 222 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 222 м²
Этаж 6/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коммерческое помещение 165 м² в Tampere sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 165 м²
Tampere sub region, Финляндия
Площадь 165 м²
Этаж 1/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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