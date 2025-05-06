Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Порвоо
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Порвоо, Финляндия

однокомнатные
7
двухкомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$252,468
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$244,507
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$96,484
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Порвоо, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти