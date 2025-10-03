Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Порвоо
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Порвоо, Финляндия

однокомнатные
9
двухкомнатные
8
трехкомнатные
6
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$211,674
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
