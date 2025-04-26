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Квартиры с видом на море в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

Oulu sub region
51
Оулу
45
Raahe sub region
26
Раахе
19
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$170,472
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,718
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/13
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,821
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Похьойсе-Похьянмаа

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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