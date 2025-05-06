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Дома с террасой в Районе Котка-Хамина, Финляндия

Котка
21
Хамина
3
4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Hietakyla, Финляндия
Дом 4 комнаты
Hietakyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$238,821
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 9 комнат в Кинминтарано, Финляндия
Дом 9 комнат
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$202,672
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$283,062
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Районе Котка-Хамина

коттеджи

Параметры недвижимости в Районе Котка-Хамина, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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