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Дома с видом на море в Районе Котка-Хамина, Финляндия

Котка
21
Хамина
3
3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Вилла 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Остров площадью более гектара в популярном районе Муссало в Котке, где уже построены всевозм…
$441,576
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,422
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,077
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Районе Котка-Хамина

коттеджи

Параметры недвижимости в Районе Котка-Хамина, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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