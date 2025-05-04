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Коттеджи возле озера в Jyvaskyla sub region, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$553,829
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Jyvaskyla sub region, Финляндия

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