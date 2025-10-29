Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Район Йоэнсуу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Районе Йоэнсуу, Финляндия

Иломантси
3
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Kaisakanlahti, Финляндия
Дом 6 комнат
Kaisakanlahti, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Этаж 1/2
Большой отдельно стоящий дом и зал в Кулхо в 10 минутах езды от центра Йоэнсуу - идеальный д…
$382,879
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
