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Квартиры с бассейном в Эспоо, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$312,741
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Эспоо, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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