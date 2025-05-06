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Квартиры с видом на море в Эспоо, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$661,204
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Эспоо, Финляндия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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