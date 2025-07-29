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Продажа офисных помещений в New Administrative Capital, Египет

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8 объектов найдено
Доходность 15% годовых. Офисное помещение 819 под Управляющей компанией KAD в Каир, Египет
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение 819 под Управляющей компанией KAD
Каир, Египет
Площадь 36 м²
Количество этажей 11
Повышение цены: С 15 марта 2025 года - 56 725$ Инвестиционная недвижимость в Новой Сто…
$60,878
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Офис 33 м² в Каир, Египет
Офис 33 м²
Каир, Египет
Площадь 33 м²
Количество этажей 11
Стабильный доход от Аренды с 2026 года в самом центре Новой Столицы Египта. Административ…
$73,291
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение 513 под Управляющей компанией KAD в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Офисное помещение 513 под Управляющей компанией KAD
Каир, Египет
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 11
Инвестиционная недвижимость в Новой Столице Египта под Управляющей компанией KAD Офисное …
$66,092
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение 824 под Управляющей компанией KAD в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Офисное помещение 824 под Управляющей компанией KAD
Каир, Египет
Площадь 30 м²
Количество этажей 11
Инвестиционная недвижимость в Новой Столице Египта под Управляющей компанией KAD Офисное …
$73,079
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение 820 под Управляющей компанией KAD в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Офисное помещение 820 под Управляющей компанией KAD
Каир, Египет
Площадь 36 м²
Количество этажей 11
Повышение цены: С 15 февраля 2025 года - 56 285$ С 15 марта 2025 года - 60 905$ Инв…
$64,427
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение под Управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Офисное помещение под Управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Площадь 21 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Восьмой административный этаж, офис А3…
$47,401
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Офисное помещение под Управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Офисное помещение под Управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Площадь 52 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Шестой административный этаж, офис №60…
$98,492
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение под Управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Офисное помещение под Управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Площадь 28 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Восьмой административный этаж, офис А3…
$75,791
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