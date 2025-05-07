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Инвестиционная недвижимость в New Administrative Capital, Египет

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10 объектов найдено
Доходность 18% годовых. Отельный номер Н2-1427 под Управляющей компанией MRB в Каир, Египет
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Доходность 18% годовых. Отельный номер Н2-1427 под Управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development 14 этаж отеля с видом на ICONIC TOWER …
$142,591
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение 819 под Управляющей компанией KAD в Каир, Египет
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение 819 под Управляющей компанией KAD
Каир, Египет
Площадь 36 м²
Количество этажей 11
Повышение цены: С 15 марта 2025 года - 56 725$ Инвестиционная недвижимость в Новой Столице Е…
$54,206
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Haya Property
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Доходность 15% годовых. Открыта продажа резервных юнитов в проекте "The FORT" в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Открыта продажа резервных юнитов в проекте "The FORT"
Каир, Египет
Площадь 28 м²
Количество этажей 12
Открыта продажа резервных юнитов в проекте "THE FORT" - Строительство завершено более чем н…
Цена по запросу
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Haya Property
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Офисное помещение в VER Plaza под Управляющей компанией в Каир, Египет
Офисное помещение в VER Plaza под Управляющей компанией
Каир, Египет
Площадь 37 м²
Количество этажей 11
Стабильный доход от Аренды с 2026 года в самом центре Новой Столицы Египта. Административ…
$50,724
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Haya Property
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Доходность 18% годовых. Отельный номер Н804 в CASCADA Hotel под управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Доходность 18% годовых. Отельный номер Н804 в CASCADA Hotel под управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 11
СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ строительства Новой Столицы Египта! ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Возможн…
$70,115
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Haya Property
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WORK Space в Каир, Египет
WORK Space
Каир, Египет
Площадь 10 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Пятый этаж WORK SPACE. OPEN SPACE. …
$32,823
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Haya Property
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Доходность 15% годовых. Открыта продажа резервных юнитов в проекте "The FORT" в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Открыта продажа резервных юнитов в проекте "The FORT"
Каир, Египет
Площадь 34 м²
Количество этажей 12
Открыта продажа резервных юнитов в проекте "THE FORT" - Строительство завершено более чем н…
$112,200
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Haya Property
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение под Управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Офисное помещение под Управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Площадь 28 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Восьмой административный этаж, офис А3…
$75,791
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Haya Property
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FOOD Court в Каир, Египет
FOOD Court
Каир, Египет
Площадь 20 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Четвертый этаж Фуд-корт, площадь 20кв.…
$122,101
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Haya Property
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Доходность 15% годовых. Офисное помещение под Управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Доходность 15% годовых. Офисное помещение под Управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Площадь 21 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Восьмой административный этаж, офис А3…
$47,401
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Haya Property
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