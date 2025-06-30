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Таунхаусы с террасой в Египте

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Каир, Египет
Таунхаус 4 комнаты
Каир, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
The MarQ Gardens TOWN VILLA - 2 этажа - Парковка ЛОКАЦИЯ New Cairo Заверше…
$400,000
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Haya Property
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Таунхаус 5 комнат в Sheikh Zayed, Египет
Таунхаус 5 комнат
Sheikh Zayed, Египет
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
MOUNTAIN VIEW (The VINES) от Mountain View Development TOWN HOUSE - 3 этажа - Сад, …
Цена по запросу
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Haya Property
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English, Русский
Таунхаус 4 комнаты в Каир, Египет
Таунхаус 4 комнаты
Каир, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
EASTSHIRE от ALQAMZI Development TOWN VILLE - 3 этажа - Зона отдыха на крыше - П…
$400,000
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Haya Property
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English, Русский
TekceTekce
Таунхаус 6 комнат в Sheikh Zayed, Египет
Таунхаус 6 комнат
Sheikh Zayed, Египет
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
PARK VALLEY GRAND CHATEAU COMPOUND от EFID Development TOWN HOUSE - 2 этажа - Зона …
$160,000
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Haya Property
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