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Таунхаусы около гольф-клуба в Египте

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1 объект найдено
Таунхаус в Красное Море, Египет
Таунхаус
Красное Море, Египет
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Количество этажей 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA SAHL HASHEESH Просторная Вилла площадью 251 кв.м. с личным садо…
$429,352
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Египте

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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