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О проекте:
Golftown Marina Edition — уникальный жилой комплекс у оживлённой марины Somabay. Он предлагает панорамный вид на лагуну, активный отдых на свежем воздухе и прямой доступ к чемпионскому гольф‑полю мирового уровня.
Ключевые особенности:
Престижное расположение рядом с м…
О проекте:
Sunny Beach Resort — это роскошный жилой комплекс на пляже с видом на остров Тиран и Красное море, расположенный в престижном районе Аль-Монтаза в Шарм-эль-Шейхе. На территории площадью 40 000 м² с пышными садовыми ландшафтами курорт предлагает спокойные бассейны, просторные зоны…
О проекте:
Расположенный в районе Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх, Royal Sunny Beach — это роскошный прибрежный жилой комплекс площадью 100 000 м². Проект предлагает отдельно стоящие виллы с прямым видом на море, первоклассные удобства и курортный образ жизни рядом с главными достопримечательнос…