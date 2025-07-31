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Продажа новостроек в Ras Umm Sid

Шарм эш Шейх
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Многоквартирный жилой дом EG-121 Golftown Marina Edition is a unique residential enclave located near Somabay’s
Многоквартирный жилой дом EG-121 Golftown Marina Edition is a unique residential enclave located near Somabay’s
Шарм эш Шейх, Египет
от
$502,324
Площадь 137 м²
1 объект недвижимости 1
О проекте: Golftown Marina Edition — уникальный жилой комплекс у оживлённой марины Somabay. Он предлагает панорамный вид на лагуну, активный отдых на свежем воздухе и прямой доступ к чемпионскому гольф‑полю мирового уровня. Ключевые особенности: Престижное расположение рядом с м…
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Многоквартирный жилой дом EG-122 Located in Al Montazah, Sharm El Sheikh
Многоквартирный жилой дом EG-122 Located in Al Montazah, Sharm El Sheikh
Шарм эш Шейх, Египет
от
$704,852
Площадь 300 м²
1 объект недвижимости 1
О проекте: Расположенный в районе Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх, Royal Sunny Beach — это роскошный прибрежный жилой комплекс площадью 100 000 м². Проект предлагает отдельно стоящие виллы с прямым видом на море, первоклассные удобства и курортный образ жизни рядом с главными достопримечательнос…
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Многоквартирный жилой дом EG-123 Overlooking Tiran Island and the crystal-clear waters of the Red Sea
Многоквартирный жилой дом EG-123 Overlooking Tiran Island and the crystal-clear waters of the Red Sea
Шарм эш Шейх, Египет
от
$164,466
Год сдачи 2025
Площадь 120–180 м²
2 объекта недвижимости 2
О проекте: Sunny Beach Resort — это роскошный жилой комплекс на пляже с видом на остров Тиран и Красное море, расположенный в престижном районе Аль-Монтаза в Шарм-эль-Шейхе. На территории площадью 40 000 м² с пышными садовыми ландшафтами курорт предлагает спокойные бассейны, просторные зоны…
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