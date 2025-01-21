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Квартира в новостройке EG-123 Overlooking Tiran Island and the crystal-clear waters of the Red Sea

Шарм эш Шейх, Египет
от
$164,466
;
6
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Описание Описание
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ID: 27131
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Южный Синай
  • Район
    Ras Umm Sid
  • Город
    Шарм эш Шейх

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Sunny Beach Resort — это роскошный жилой комплекс на пляже с видом на остров Тиран и Красное море, расположенный в престижном районе Аль-Монтаза в Шарм-эль-Шейхе. На территории площадью 40 000 м² с пышными садовыми ландшафтами курорт предлагает спокойные бассейны, просторные зоны и условия уровня курорта, идеально подходящие как для постоянного проживания, так и для отдыха. Благодаря тёплой архитектуре и ориентированности на семьи, Sunny Beach действительно воплощает обещание «Ваш солнечный дом».

Ключевые особенности:

  • Престижное расположение в Аль-Монтазе с панорамным видом на Красное море и остров Тиран

  • 208 роскошных апартаментов и 26 отдельно стоящих вилл

  • Полностью готовые к заселению объекты

  • Семейная атмосфера с велнес- и досуговыми удобствами

  • Идеально подходит для личного проживания или долгосрочных инвестиций

Типы жилья:
Элегантные апартаменты и виллы с видом на море или сад, просторными интерьерами и светлыми планировками:

  • Апартаменты с 2 спальнями и собственным садом

  • Апартаменты с 3 спальнями

  • Отдельно стоящие виллы

Преимущества локации:

  • Прямой доступ к частному пляжу Sunny Beach

  • Престижный адрес в Аль-Монтазе

  • 5 минут до международного аэропорта Шарм-эль-Шейха

  • Недалеко от SOHO Square, бухты Sharks Bay и улицы Аль-Шейх Заид

Удобства:

  • Открытые бассейны

  • Частный пляж

  • Ландшафтные сады

  • Фитнес‑центр

  • Детская игровая зона

  • Коммерческое здание с кафе и магазинами

  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

  • Системы противопожарной безопасности

Условия оплаты:
50 % первоначального взноса и 50 % равными беспроцентными рассрочками в течение 12 месяцев.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 120.0
Цена за м², USD 1,371
Цена квартиры, USD 164,466
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 180.0
Цена за м², USD 1,338
Цена квартиры, USD 240,825

Местонахождение на карте

Шарм эш Шейх, Египет

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Квартира в новостройке EG-123 Overlooking Tiran Island and the crystal-clear waters of the Red Sea
Шарм эш Шейх, Египет
от
$164,466
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Застройщик
Buildix Real Estate
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