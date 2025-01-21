Квартира в новостройке EG-123 Overlooking Tiran Island and the crystal-clear waters of the Red Sea

О проекте:
Sunny Beach Resort — это роскошный жилой комплекс на пляже с видом на остров Тиран и Красное море, расположенный в престижном районе Аль-Монтаза в Шарм-эль-Шейхе. На территории площадью 40 000 м² с пышными садовыми ландшафтами курорт предлагает спокойные бассейны, просторные зоны и условия уровня курорта, идеально подходящие как для постоянного проживания, так и для отдыха. Благодаря тёплой архитектуре и ориентированности на семьи, Sunny Beach действительно воплощает обещание «Ваш солнечный дом».
Ключевые особенности:
Престижное расположение в Аль-Монтазе с панорамным видом на Красное море и остров Тиран
208 роскошных апартаментов и 26 отдельно стоящих вилл
Полностью готовые к заселению объекты
Семейная атмосфера с велнес- и досуговыми удобствами
Идеально подходит для личного проживания или долгосрочных инвестиций
Типы жилья:
Элегантные апартаменты и виллы с видом на море или сад, просторными интерьерами и светлыми планировками:
Апартаменты с 2 спальнями и собственным садом
Апартаменты с 3 спальнями
Отдельно стоящие виллы
Преимущества локации:
Прямой доступ к частному пляжу Sunny Beach
Престижный адрес в Аль-Монтазе
5 минут до международного аэропорта Шарм-эль-Шейха
Недалеко от SOHO Square, бухты Sharks Bay и улицы Аль-Шейх Заид
Удобства:
Открытые бассейны
Частный пляж
Ландшафтные сады
Фитнес‑центр
Детская игровая зона
Коммерческое здание с кафе и магазинами
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Системы противопожарной безопасности
Условия оплаты:
50 % первоначального взноса и 50 % равными беспроцентными рассрочками в течение 12 месяцев.