Квартира в новостройке EG-123 Overlooking Tiran Island and the crystal-clear waters of the Red Sea

О проекте:

Sunny Beach Resort — это роскошный жилой комплекс на пляже с видом на остров Тиран и Красное море, расположенный в престижном районе Аль-Монтаза в Шарм-эль-Шейхе. На территории площадью 40 000 м² с пышными садовыми ландшафтами курорт предлагает спокойные бассейны, просторные зоны и условия уровня курорта, идеально подходящие как для постоянного проживания, так и для отдыха. Благодаря тёплой архитектуре и ориентированности на семьи, Sunny Beach действительно воплощает обещание «Ваш солнечный дом».

Ключевые особенности:

Престижное расположение в Аль-Монтазе с панорамным видом на Красное море и остров Тиран

208 роскошных апартаментов и 26 отдельно стоящих вилл

Полностью готовые к заселению объекты

Семейная атмосфера с велнес- и досуговыми удобствами

Идеально подходит для личного проживания или долгосрочных инвестиций

Типы жилья:

Элегантные апартаменты и виллы с видом на море или сад, просторными интерьерами и светлыми планировками:

Апартаменты с 2 спальнями и собственным садом

Апартаменты с 3 спальнями

Отдельно стоящие виллы

Преимущества локации:

Прямой доступ к частному пляжу Sunny Beach

Престижный адрес в Аль-Монтазе

5 минут до международного аэропорта Шарм-эль-Шейха

Недалеко от SOHO Square, бухты Sharks Bay и улицы Аль-Шейх Заид

Удобства:

Открытые бассейны

Частный пляж

Ландшафтные сады

Фитнес‑центр

Детская игровая зона

Коммерческое здание с кафе и магазинами

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Системы противопожарной безопасности

Условия оплаты:

50 % первоначального взноса и 50 % равными беспроцентными рассрочками в течение 12 месяцев.