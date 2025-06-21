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Пентхаусы в Сафаге, Египет

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Сафага, Египет
Пентхаус 4 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
О проекте: Blanca Gardens II продолжает традиции элегантности и уединения среди пышных пейз…
$306,738
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Пентхаус 4 комнаты в Сафага, Египет
Пентхаус 4 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
О проекте: Blanca Gardens II продолжает традиции элегантности и уединения среди пышных пейз…
$470,939
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Параметры недвижимости в Сафаге, Египет

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