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Шале в Сафаге, Египет

2 объекта найдено
Шале 2 спальни в Сафага, Египет
Шале 2 спальни
Сафага, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
О проекте: Golftown Marina Edition — уникальный жилой комплекс у оживлённой марины Somabay.…
$495,201
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Шале 2 комнаты в Сафага, Египет
Шале 2 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
О проекте: Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредс…
$729,784
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Параметры недвижимости в Сафаге, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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