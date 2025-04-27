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Виллы около гольф-клуба в Красном Море, Египет

Хургада
4
Al Ahia
3
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Красное Море, Египет
Вилла 4 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 381 м²
Количество этажей 3
Современная вилла с видом на море в Джамаран, Сахль Хашиш. Предлагается на продажу стильн…
$950,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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