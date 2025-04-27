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Виллы с гаражом в Красном Море, Египет

Хургада
4
Al Ahia
3
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2 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная вилла с большим участком земли в районе Мубарак-7. Общая площадь участка, вкл…
$1,000,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Вилла 7 комнат в Хургада, Египет
Вилла 7 комнат
Хургада, Египет
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном в районе Магавиш Стильная вилла с 3 спальнями находится в районе Магави…
$240,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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