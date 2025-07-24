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Таунхаусы с видом на море в Красном Море, Египет

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Красное Море, Египет
Таунхаус 5 комнат
Красное Море, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Количество этажей 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA SAHL HASHEESH Просторная Вилла площадью 251 кв.м. с личным садо…
$405,190
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с садом
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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