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Таунхаусы возле озера в Красном Море, Египет

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Красное Море, Египет
Таунхаус 4 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Этаж 1/3
Таунхаус с 4-мя спальнями в IL Bayou предлагает просторное внутреннее пространство площадью …
$217,539
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Красное Море, Египет
Таунхаус 5 комнат
Красное Море, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH MIDDLE TOWNHOUSE Таунхаус с 4-мя спальнями в IL Bayou предлагает п…
$361,890
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Таунхаус 6 комнат в Красное Море, Египет
Таунхаус 6 комнат
Красное Море, Египет
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH CORNER TOWNHOUSE Таунхаус с 5 спальнями в комплексе IL Bayou предл…
$364,118
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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