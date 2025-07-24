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Пентхаусы с видом на море в Красном Море, Египет

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1 объект найдено
Пентхаус в Красное Море, Египет
Пентхаус
Красное Море, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Этаж 2/3
CALA SAHL HASHEESH - это жилой комплекс премиум-класса, созданный для тех, кто ищет роскошну…
$185,055
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с садом
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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