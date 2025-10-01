Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Египет
  3. Красное Море
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Недвижимость возле озера

Пентхаусы возле озера в Красном Море, Египет

1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Красное Море, Египет
Пентхаус 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/2
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом …
$192,683
capital link developments
English
Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

