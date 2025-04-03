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Аренда вилл на сутки в New Cairo City, Египет

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в New Cairo City, Египет
Вилла 5 комнат с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
New Cairo City, Египет
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
5 bedrooms 4 bathrooms and a big garden in Marina North Coast Egypt
$331
за сутки
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов