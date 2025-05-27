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Жильё в Луксор, Египет

1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Луксор, Египет
Вилла 7 комнат
Луксор, Египет
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Прекрасная вилла на Ниле к югу от Луксора на продажу – мир, природа и культура объединились!…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Луксор, Египет

Недорогая
Элитная
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