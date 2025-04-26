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Квартиры-студии с террасой в Хургаде, Египет

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9 объектов найдено
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Студия находится на втором этаже жилого комплекса Даймонд резорт. Общая площадь составляет …
$42,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Welcome to La Vista Magawish Resort La Vista Magawish Resort is a luxury residential proj…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Новый жилой комплекс расположен в самом центре туристического променада Мамша . Доступен ком…
$71,800
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Студия общей площадью 51м2 расположена на втором этаже нового ухоженного комплекса с несколь…
$22,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Majra Resort - это новый жилой комплекс с апартаментами повышенной комфортности, уникального…
$76,125
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивная продажа: студия в современном комплексе. Предлагается на продажу новая студи…
$22,500
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Студия в новом комплексе с доступом к пляжу Tiba Golden. Уютная и светлая студия на треть…
$45,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Студия с мебелью и техникой в жилом комплексе с личным пляжем Tiba Golden. Продается студ…
$66,314
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
Две студии с балконом с видом на внешнюю сторону компаунда, каждая общей площадью 29,5м2, ра…
$39,105
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский

Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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