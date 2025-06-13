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Многоуровневые квартиры с террасой в Хургаде, Египет

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Хургада, Египет
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Просторный дуплекс с 3 спальнями находится в престижном районе Эль Хеляль. Данный район слав…
$124,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с садом
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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