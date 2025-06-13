Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Хургада
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Сад

Многоуровневые квартиры с садом в Хургаде, Египет

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Хургада, Египет
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
SOULFERYO DUPLEX SPACIOUS MAISONETTE POOL VIEW SAHL HASHEESH Просторный Дуплекс плошадью …
$247,374
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Хургада, Египет
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
SOULFERYO SKY ELEGANT Элегантный Дуплекс площадью 116 кв.м. с приватной крышей 74 кв.м. в…
$221,134
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти