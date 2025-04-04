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Жильё в Эль-Кусейр, Египет

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Эль-Кусейр, Египет
Квартира 4 комнаты
Эль-Кусейр, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1
Введение Живите в самом сердце самого престижного жилого района Хургады – Аль-Каусар. Эти но…
$165,960
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Квартира 2 комнаты в Эль-Кусейр, Египет
Квартира 2 комнаты
Эль-Кусейр, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Введение Живите в самом сердце самого престижного жилого района Хургады – Аль-Каусар. Эти но…
$72,594
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Параметры недвижимости в Эль-Кусейр, Египет

с видом на море
Недорогая
Элитная
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