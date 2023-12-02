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Дуплексы в Эль-Аламейн, Египет

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1 объект найдено
Дуплекс 5 спален в Эль-Аламейн, Египет
Дуплекс 5 спален
Эль-Аламейн, Египет
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
5 спальни 4 ванные комнаты и большой сад в Марина Северного побережья Египта
€600,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Эль-Аламейн, Египет

недорогая
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