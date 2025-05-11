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Коттеджи в Египте

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Al Qusair City, Египет
UP UP
Коттедж 8 комнат
Al Qusair City, Египет
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
4 светлые затопленные квартиры с балконом на квартиру. Прямой вид на Красное море. Так вы см…
$270,012
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Параметры недвижимости в Египте

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