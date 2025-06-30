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Шале с террасой в Египте

Красное Море
4
Сафага
4
2 объекта найдено
Шале 3 комнаты в Сафага, Египет
Шале 3 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
О проекте: Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежно…
$562,054
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Шале 2 спальни в Сафага, Египет
Шале 2 спальни
Сафага, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
О проекте: Golftown Marina Edition — уникальный жилой комплекс у оживлённой марины Somabay.…
$495,201
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Параметры недвижимости в Египте

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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