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Магазины в Каире, Египет

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1 объект найдено
Retail 38кв.м с Управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Retail 38кв.м с Управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Площадь 38 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Третий этаж SHOP SH303, площадь 38 кв.…
$159,013
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Агентство
Haya Property
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