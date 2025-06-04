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Отели в Каире, Египет

Каир
6
New Administrative Capital
5
Отель Удалить
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6 объектов найдено
Доходность 18% годовых. Отельный номер Н825 в CASCADA Hotel под управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Доходность 18% годовых. Отельный номер Н825 в CASCADA Hotel под управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 11
СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ строительства Новой Столицы Египта! ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Возможн…
$72,773
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Haya Property
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Доходность 18% годовых. Отельный номер Н804 в CASCADA Hotel под управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Доходность 18% годовых. Отельный номер Н804 в CASCADA Hotel под управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 11
СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ строительства Новой Столицы Египта! ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Возможн…
$69,092
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Haya Property
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Доходность 18% годовых. Отельный номер в проекте CASCADA Mall в Каир, Египет
Доходность 18% годовых. Отельный номер в проекте CASCADA Mall
Каир, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 11
Открыта продажа резервных Юнитов в Бизнес-комплексе CASCADA В очень престижном месте на д…
$102,958
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Haya Property
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Доходность 18% годовых. Отельный номер Н908 в CASCADA Hotel под управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Доходность 18% годовых. Отельный номер Н908 в CASCADA Hotel под управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 11
СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ строительства Новой Столицы Египта! ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Возможн…
$69,975
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Haya Property
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CASH BACK 40% от Первоначального взноса. Отельный номер в GRAND MILLENNIUM HOTEL в Каир, Египет
CASH BACK 40% от Первоначального взноса. Отельный номер в GRAND MILLENNIUM HOTEL
Каир, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 50
Апартаменты в Tycoon Tower - это самый высокий отель в Африке высотой 233 метра, расположенн…
$277,655
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Haya Property
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Отельный номер Н2-1427 под Управляющей компанией MRB в Каир, Египет
Отельный номер Н2-1427 под Управляющей компанией MRB
Каир, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development 14 этаж отеля с видом на ICONIC TOWER …
$142,131
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Haya Property
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Типы недвижимости в Каире

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
Realting.com
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