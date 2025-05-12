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Коттеджи в Al Qusair City, Египет

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Al Qusair City, Египет
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Коттедж 8 комнат
Al Qusair City, Египет
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная недвижимость для продажи: четыре светлые квартиры с видом на Красное мореЭта ун…
$269,718
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Параметры недвижимости в Al Qusair City, Египет

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