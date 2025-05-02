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Отели в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Отель 2 250 м² в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Отель 2 250 м²
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Площадь 2 250 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$4,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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