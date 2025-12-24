  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Пуэрто-Плате

Жилой комплекс Big Hills Residence
Cabarete, Доминиканская Республика
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 76–179 м²
4 объекта недвижимости 4
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
76.0 – 129.0
140,000 – 280,000
Квартира 2 комнаты
112.0 – 179.0
200,000 – 380,000
Застройщик
Big Hills DR SRL
