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Коммерческая недвижимость в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Cabarete, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе
Cabarete, Доминиканская Республика
Площадь 4 000 м²
Этаж 2/1
Возможность один раз в жизни. Коммерческая площадь в полном объеме, с огромным супермаркетом…
€10,11 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Отель в Сосуа, Доминиканская Республика
Отель
Сосуа, Доминиканская Республика
Площадь 1 900 м²
Этаж 2/2
12 люкс-отель на продажу на пляже, новое здание, построенное всего 3 года назад, уютное мест…
€1,38 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English
Realting.com
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