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Земельные участки в Nagua, Доминиканская Республика

13 объектов найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€1,70 млн
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Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Nagua, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,70 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€53,516
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€182,141
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подъездными путями в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Nagua, Доминиканская Республика
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€2,25 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€1,25 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Nagua, Доминиканская Республика
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€62,60 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Nagua, Доминиканская Республика
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€4,44 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€136,288
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€545,152
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€181,125
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подъездными путями в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€1,23 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подъездными путями в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€4,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
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