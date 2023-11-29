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Квартиры в Nagua, Доминиканская Республика

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12 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, с кухней, с Piscina в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, с кухней, с Piscina
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€86,316
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с джакузи в Cabrera, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с джакузи
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€117,862
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€89,042
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с балконом, с джакузи, с кухней в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с балконом, с джакузи, с кухней
Nagua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€298,925
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
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€454,294
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€268,033
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€471,557
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€863,158
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3/3
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€445,208
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€885,872
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,18 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Приходите и откройте для себя эту очень хорошую квартиру в небольшой роскошной резиденции. …
€199,889
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Параметры недвижимости в Nagua, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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