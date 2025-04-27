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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Игуэе, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Ciudad las canas, cap CanaМеблированная квартира площадью 79,10 м21 спальня1 ванная комнатаД…
$1,450
в месяц
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Параметры недвижимости в Игуэе, Доминиканская Республика

с бассейном
с полем для гольфа