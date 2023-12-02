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Дома в Hato Mayor, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€270,827
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Hato Mayor, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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