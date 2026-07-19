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Виллы в Barahona, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла в Baoruco, Доминиканская Республика
Вилла
Baoruco, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Beautiful Villa for sale, modern coastal style, located in the middle of the route Barahona-…
$455,000
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Параметры недвижимости в Barahona, Доминиканская Республика

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